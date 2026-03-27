دوري نجوم العراق: مواجهتان هذا اليوم تختمان الجولة الـ24

تُختتم، اليوم الجمعة، منافسات الجولة الرابعة والعشرين من دوري نجوم العراق للمحترفين بإقامة مواجهتين مرتقبتين، تحملان أهمية كبيرة للفرق الساعية لتحسين مواقعها في جدول الترتيب، حيث يستضيف في المواجهة الأولى، نفط ميسان نظيره أربيل على ملعب ميسان عند الساعة الثالثة والنصف عصراً، في لقاء يسعى من خلاله أصحاب الأرض إلى استثمار عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية، فيما يطمح أربيل إلى العودة بالنقاط كاملة وتعزيز حظوظه في المنافسة.

وفي ذات الوقت، يحتضن ملعب ديالى مباراة تجمع فريق ديالى بضيفه النجف، حيث يدخل الفريقان اللقاء بطموحات مشتركة لحصد النقاط الثلاث، في ظل تقارب المستويات ورغبة كل منهما في التقدم على سلم الترتيب.