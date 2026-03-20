بعثة المنتخب العراقي تغير مسار رحلتها إلى المكسيك

اضطر منتخب العراق إلى تعديل خط سير رحلته المتجهة إلى مونتيري، في خطوة غير متوقعة حولت جزءا من الرحلة من الطيران إلى التنقل البري، وذلك استجابة لترتيبات خاصة بشركة الطيران، فبحسب ما كشفه الإعلامي علي نوري، غادرت بعثة "أسود الرافدين" من مدينة عرعر السعودية، قبل أن تتوجه برا إلى عمان، التي ستنطلق منها الرحلة الجوية نحو المكسيك.

وجاء هذا التغيير بناء على طلب من الخطوط الجوية العراقية، التي حددت العاصمة الأردنية كنقطة انطلاق رسمية للرحلة الدولية، ما استدعى إعادة ترتيب البرنامج اللوجستي بالكامل.، فيما تولت وزارة الداخلية العراقية الإشراف على انتقال البعثة، حيث رافقتها أمنيا حتى منفذ طريبيل الحدودي، لضمان وصولها بسلاسة وأمان.

وستغادر بعثة المنتخب العراقي إلى المكسيك لخوض الملحق المؤهل لكأس العالم 2026 في أمريكا الشمالية. ومن المقرر أن يلعب منتخب العراق مع الفائز من مباراة بوليفيا وسورينام، في 31 مارس الجاري بمدينة مونتيري بالمكسيك.

في حين تشهد المباراة الأخرى مواجهة بين جامايكا وكاليدونيا الجديدة، على أن يلتقي الفائز مع جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وسيحصل المنتخبان الفائزان في المباراتين النهائيتين المقررتين، يوم 31 مارس، على آخر مقعدين متبقيين في كأس العالم 2026.

وحال فوز المنتخب العراقي، فإنه سينضم للمجموعة التاسعة بكأس العالم 2026، بجوار كل من فرنسا والسنغال والنرويج.

وتستضيف كل من الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك نهائيات النسخة الـ23 من بطولة كأس العالم لكرة القدم، بمشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى في التاريخ، وذلك خلال الفترة ما بين 11 يونيو و19 يوليو 2026.