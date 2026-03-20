الصفحة الرياضية

بعثة المنتخب العراقي تغير مسار رحلتها إلى المكسيك


اضطر منتخب العراق إلى تعديل خط سير رحلته المتجهة إلى مونتيري، في خطوة غير متوقعة حولت جزءا من الرحلة من الطيران إلى التنقل البري، وذلك استجابة لترتيبات خاصة بشركة الطيران، فبحسب ما كشفه الإعلامي علي نوري، غادرت بعثة "أسود الرافدين" من مدينة عرعر السعودية، قبل أن تتوجه برا إلى عمان، التي ستنطلق منها الرحلة الجوية نحو المكسيك.

وجاء هذا التغيير بناء على طلب من الخطوط الجوية العراقية، التي حددت العاصمة الأردنية كنقطة انطلاق رسمية للرحلة الدولية، ما استدعى إعادة ترتيب البرنامج اللوجستي بالكامل.، فيما تولت وزارة الداخلية العراقية الإشراف على انتقال البعثة، حيث رافقتها أمنيا حتى منفذ طريبيل الحدودي، لضمان وصولها بسلاسة وأمان.

وستغادر بعثة المنتخب العراقي إلى المكسيك لخوض الملحق المؤهل لكأس العالم 2026 في أمريكا الشمالية. ومن المقرر أن يلعب منتخب العراق مع الفائز من مباراة بوليفيا وسورينام، في 31 مارس الجاري بمدينة مونتيري بالمكسيك.

في حين تشهد المباراة الأخرى مواجهة بين جامايكا وكاليدونيا الجديدة، على أن يلتقي الفائز مع جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وسيحصل المنتخبان الفائزان في المباراتين النهائيتين المقررتين، يوم 31 مارس، على آخر مقعدين متبقيين في كأس العالم 2026.

وحال فوز المنتخب العراقي، فإنه سينضم للمجموعة التاسعة بكأس العالم 2026، بجوار كل من فرنسا والسنغال والنرويج.

وتستضيف كل من الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك نهائيات النسخة الـ23 من بطولة كأس العالم لكرة القدم، بمشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى في التاريخ، وذلك خلال الفترة ما بين 11 يونيو و19 يوليو 2026.

أربع مواجهات لحساب الجولة الـ(23) من دوري نجوم العراق اليوم
دوري نجوم العراق: اليوم، انطلاق الجولة الـ 22 من بأربع مواجهات
أول رد من الاتحاد العراقي حول التأهل لكأس العالم بعد انسحاب إيران
اتحاد الكرة: الإعلان عن أسماء المرشحين للجنتي الإشراف على انتخابات الاتحاد
دوري النخبة: مدرب يد الحشد يشيد بأداء لاعبيه بعد الفوز المثير على الجيش
رسمياً.. يوسف النصراوي لاعباً عراقياً
دوري النجوم اليوم: الزوراء والشرطة في قمة مؤجلة وزاخو والغراف يفتتحان الجولة الـ20
المنتخب الوطني يواجه إسبانيا ودياً مطلع حزيران المقبل
دوري نخبة الكرة الطائرة: خمس مباريات حاسمة في هذا اليوم
