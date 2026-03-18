أربع مواجهات لحساب الجولة الـ(23) من دوري نجوم العراق اليوم

تقام مساء اليوم الأربعاء، أربع مواجهات في غاية الأهمية ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري نجوم العراق لكرة القدم، إذ تنطلق صافرة البداية عند الساعة التاسعة مساءً، حين يستضيف نادي الكرخ نظيره نفط ميسان على ملعب الكابتن شرار حيدر، في لقاء يسعى فيه الطرفان لتعزيز موقعهما وحصد نقاط ثمينة. وفي التوقيت ذاته، يفتتح نادي الميناء أبوابه لمواجهة ديالى.

وفي الساعة الحادية عشرة و15 دقيقة، تتصاعد حدة المنافسة، حيث يستقبل زاخو، ضيفه الكرمة في مواجهة يسعى فيها أصحاب الأرض لاستثمار عاملي الأرض والجمهور. وفي ختام الليلة، يحتضن ملعب دهوك قمة شمالية تجمع دهوك بضيفه أربيل، في لقاء يحمل طابعاً تنافسياً خاصاً .