وصول بعثة منتخبنا الوطني إلى المكسيك

وصلت بعثة منتخبنا الوطني لكرة القدم إلى المكسيك ، فجر اليوم الاحد ، بعد رحلة شاقة بدأت من العاصمة بغداد مرورا بالأردن برا ، ثم جوا الى مدينة لشبونة في اليرتغال ومنها الى المكسيك .
ووصل الكادر التدريبي، ايضا إلى مدينة مونتيري ، فيما سيلتحق اللاعبون المحترفون الاخرون ببعثة المنتخب بالمكسيك في غضون اليومين المقبلين، بعد إنتهاء التزاماتهم مع الأندية الأوروبية.
وكان منتخبنا الوطني ، توجه امس السبت ، من العاصمة الاردنية عمان الى مدينة مونتيري المكسيكية تأهبًا للملحق العالمي ، عبر طائرة خاصة تم تأمينها من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
