الصفحة الرياضية

"موقعة مونتيري".. أرنولد يرسم "خطة العبور" لأسود الرافدين أمام بوليفيا


سادت أجواء من التفاؤل والإيجابية معسكر منتخبنا الوطني لكرة القدم المقام حاليا في مدينة مونتيري المكسيكية، حيث يواصل أسود الرافدين تحضيراته لخوض المواجهة المصيرية أمام بوليفيا في نهائي الملحق الحاسم المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وشهد البرنامج الإعدادي لمنتخبنا خوض مباراة تدريبية مكثفة استمرت 80 دقيقة، وقف خلالها المدرب أرنولد على الجاهزية البدنية والتكتيكية للاعبين، بينما فضل الملاك التدريبي الاكتفاء بحصة استشفائية يوم أمس السبت داخل مقر الإقامة لتجنب الإرهاق، على أن تستأنف التدريبات الجماعية اليوم الأحد بتركيز عال لوضع اللمسات الأخيرة قبل الموقعة المرتقبة.

فنيا باتت أوراق المنتخب البوليفي مكشوفة تماما أمام أرنولد، الذي عمل على تحليل ودراسة أسلوب المنافس، بعد متابعة مباراته الأخيرة ضد سورينام، بغية رسم السيناريو الأنسب لإيقاف مفاتيح لعبه، وانتزاع بطاقة العبور للمونديال.

وفي سياق متصل، يشهد مركز حراسة المرمى منافسة شرسة في ظل الجاهزية التامة للثلاثي أحمد باسل وفهد طالب وكميل سعد، إذ أرجأ المدرب حسم هوية الحارس الأساسي إلى يوم غد الاثنين. وعلى الصعيد الإداري، يعتزم الأسترالي أرنولد استبعاد خمسة لاعبين من القائمة الحالية للالتزام بالعدد القانوني (23 لاعبا) المحدد للمباراة.

وفي المقابل، بلغت حمى المونديال ذروتها جماهيريا بعد الإعلان عن نفاد أكثر من 40 ألف تذكرة لمباراة منتخبنا الوطني أمام نظيره البوليفي، مما يعكس الأهمية القصوى لهذا اللقاء التاريخي الذي يمثل المحطة الأخيرة نحو الحلم العالمي.

 

