الدوري الممتاز: انطلاق الجولة 26 بـعدة لقاءات مهمة

تنطلق، اليوم السبت، منافسات الجولة (26) من الدوري الممتاز لكرة القدم، بإقامة ثماني مباريات مهمة تحمل معها صراعاً محتدماً على مراكز الصدارة، إلى جانب سباق الهروب من مناطق الخطر، في ظل تقارب النقاط بين الفرق، حيث تُفتتح مباريات الجولة عند الساعة الثالثة والنصف عصراً، حيث يستضيف فريق مصافي الجنوب نظيره نفط الوسط على ملعب المدينة الرياضية، في مواجهة يسعى فيها أصحاب الأرض لاستثمار عاملي الأرض والجمهور، فيما يطمح نفط الوسط إلى العودة بنتيجة إيجابية تعزز موقعه في جدول الترتيب.

وفي ذات الوقت، يحتضن ملعب عفك مباراة عفك والكاظمية، بينما يلتقي ميسان مع الاتصالات على ملعب ميسان الأولمبي، كما يستضيف فريق البيشمركة نظيره الفهد على ملعبه في مواجهة لا تقل أهمية عن باقي اللقاءات.

وعلى ملعب كربلاء الدولي، يلتقي كربلاء مع الحسين عند الساعة الثالثة والنصف عصراً، فيما يشهد ملعب الجولان مواجهة تجمع أصحاب الأرض بفريق الرمادي في توقيت مماثل.

فيما تتواصل المنافسات مساءً، إذ يحتضن ملعب الفيحاء عند الساعة السابعة مساءً مواجهة البحري أمام الجيش، في لقاء يسعى فيه الفريقان إلى تحقيق الفوز ومواصلة التقدم في سلم الترتيب.

كذلك يستضيف ملعب الناصرية الدولي في التوقيت ذاته، مواجهة تجمع أصحاب الأرض بفريق غاز الشمال، في ختام مباريات اليوم الأول من الجولة.