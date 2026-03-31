دوري النجوم: قمة نارية بين المتصدر ووصيفه تشعل منافسات الجولة الـ 25

تترقب الجماهير العراقية مساء اليوم الثلاثاء، خمس مواجهات حاسمة ضمن الجولة الـ25 من دوري نجوم العراق، تحتضنها ملاعب العاصمة بغداد والمحافظات، حيث تترقب الأنظار عند الساعة الثامنة مساءً، صوب ملعب الشرطة الذي سيحتضن قمة نارية تجمع المتصدر القوة الجوية ووصيفه الشرطة في صراع مباشر على صدارة الترتيب، وفي التوقيت ذاته يلتقي فريق النجف مع ضيفه الغراف على ملعب الناصرية.

وفي الساعة الخامسة والنصف مساءً، تقام ثلاث مواجهات أخرى، حيث يحل فريق الزوراء ضيفاً على أربيل في ملعب فرانسو حريري، بينما يضيف ملعب نوروز لقاء أصحاب الأرض مع نفط ميسان، فيما يلتقي فريقا ديالى والقاسم على ملعب النجف الدولي".