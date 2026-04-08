دوري نجوم العراق: خمس مواجهات حاسمة في انطلاق الجولة الـ (27) هذا اليوم

تنطلق اليوم الأربعاء، منافسات الجولة الـ( 27) من دوري نجوم العراق لكرة القدم للمحترفين، بإقامة خمس مباريات على ملاعب بغداد والمحافظات، حيث يفتتح فريق الشرطة مواجهات اليوم، عندما يلاقي أمانة بغداد في الساعة الثالثة عصراً على ملعب الشعب الدولي.

وفي الساعة الخامسة عصراً، تقام ثلاث مباريات، حيث يستضيف زاخو نظيره الزوراء على ملعبه وبين جماهيره، فيما يواجه نوروز فريق الكرخ على ملعب الأول في محافظة السليمانية، ويستقبل الطلبة ضيفه النجف على ملعب المدينة الدولي. فيما تُختتم مباريات اليوم في الساعة السابعة والنصف مساءً، بلقاء يجمع الكرمة مع ضيفه دهوك على ملعب الجولان.