تنسيقية المقاومة العراقية تصدر بياناً جديداً: أمريكا لم تفِ بكامل عهودها

أكدت تنسيقية المقاومة العراقية، اليوم الأربعاء، ( 25 شباط 2026 )، ان الولايات المتحدة لم تفِ بكامل عهودها في انسحاب قواتها من العراق.

وذكرت التنسيقية في بيان، أن "طبيعة العلاقات بين العراق والولايات المتحدة لا تقوم على مبدأ الندية بين الدول ذات السيادة،" مشيرة إلى "استمرار التدخل الأمريكي في الشأن الداخلي وتحديد الشخصيات السياسية للمناصب الحكومية وفقاً لمعايير واشنطن وسياساتها.

وبينت، أن "الاحتلال ما يزال مستمراً في انتهاك الأجواء العراقية عبر الطيران المسيّر والحربي، مما يشكل تهديداً أمنياً جسيماً يمس استقرار البلاد وسلامة أراضيها، واعتداءً صريحاً على مقتضيات السيادة وكرامة الدولة".

وأضاف البيان، أن "الولايات المتحدة لم تفِ بكامل عهودها، ولم يتم لمس أي إجراء حقيقي لتنفيذ ما تبقى من الاتفاق المبرم مع الحكومة القاضي بإخراج جميع القوات الأجنبية من أرض العراق وسمائه".

وتابع، أن "الإصرار على التنصل والمماطلة يضع المقاومة أمام مسؤولياتها الشرعية والأخلاقية لاتخاذ المواقف التي تليق بكرامة الشعب وحقه المشروع في إنهاء الاحتلال، في حال الإصرار على إبقاء الوجود الأجنبي وفرض الإرادة على البلاد".