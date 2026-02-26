الصادقون تتبرأ من " رئيس مجلس المثنى" وتلوّح باقصائه سياسياً

اكدت حركة /الصادقون/ احترامها للتحالفات القائمة ضمن الحكومات المحلية، وحرصها على الالتزام بالعهود والاتفاقات التي ابرمتها القوى السياسية.

واعلنت الحركة ، في بيان رسمي مساء الاربعاء، رفضها الاجراءات التي شهدتها جلسة مجلس محافظة المثنى ، مبينة :" ان احمد محسن دريول ، الذي يشغل منصب رئيس مجلس محافظة المثنى حاليا ، لا يُمثل حركة /الصادقون/، ونعده خارج اطار حركتنا، وذلك لعدم التزامه بالقرارات والتوجيهات السياسية الصادرة عن القيادة المركزية" .

وجددت الحركة ، التأكيد على دعمها استحقاق تحالف النهج الوطني في محافظة المثنى، انسجاما مع ما تم الاتفاق عليه في الاطر السياسية المعتمدة "