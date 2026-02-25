أعلنت قيادة شرطة ذي قار، اليوم الأربعاء، عن القبض على ثلاثة من اخطر المتهمين المطلوبين منذ عام 2021.

وقالت القيادة في بيان انه "بعملية امنية نوعية خاطفة وتنفيذاً لتوجيهات قائد شرطة محافظة ذي قار اللواء ق خ نجاح ياسر كاظم العابدي، نفذت قوة مشتركة من الفوج التكتيكي وفوج سوات وقسم شرطة البطحاء والفوج الأول والفوج الثالث شرطة اتحادية عملية امنية نوعية في منطقة آل غزي بقضاء البطحاء، اسفرت عن ألقاء القبض على 3 من اخطر المتهمين المطلوبين منذ عام 2021 بجرائم قتل".

وأضافت ان "القوة ضبطت بحوزتهم أسلحة واعتدة ،

-ضبط بندقية نوع كلاشنكوف عدد/1

-ضبط سلاح نوع GC عدد/1

-ضبط رمانة هجومية عدد/2

-ضبط مخازن عتاد عدد/11

- ضبط عتاد نوع كلاشنكوف ونوع GC عدد/ 321 اطلاقة.

وأكدت "تم احالتهم إلى الجهات التحقيقية ذات العلاقة لإكمال الاجراءات القانونية بحقهم اصوليا"، لافتة الى "انها مستمرة في ملاحقة المجرمين والمطلوبين قضائيا وتقديمهم للمحاكم المختصة مهما حاولوا الفرار من العدالة".