الشيخ همام حمودي: قوى الاطار قادرة على حفظ المسار الديمقراطي واستقلالية القرار العراقي


 اكد رئيس المجلس الأعلى الإسلامي، الشيخ همام حمودي، ان عمق تجارب قوى الاطار التنسيقي وخبراتها السياسية المتراكمة ، تجعلها قادرة على حفظ المسار الديمقراطي الدستوري واستقلالية القرار العراقي.

وقال المكتب الإعلامي للشيخ حمودي، في بيان: إن "رئيس المجلس الأعلى الإسلامي الشيخ همام حمودي استقبل سفير استراليا لدى بغداد، غلين مايلز ، وبحثا تطورات الوضع الاقليمي ومستجدات الساحة العراقية، ومسار اكمال تشكيل السلطات المتبقية ، ودور الاطار في حفظ استقرار العملية السياسية".

وأكد الشيخ حمودي، بحسب البيان، أن "عمق تجارب قوى الاطار وخبراتها السياسية المتراكمة تجعلها قادرة على حفظ المسار الديمقراطي الدستوري واستقلالية القرار العراقي".

واضاف :" ان بناء عراق قوي مستقر ينعم شعبه بحياة كريمة ، هو النموذج الذي يليق بتضحيات العراقيين ونعمل عليه برؤية اصلاحية شاملة "، مبديًا حرص الاطار ،من خلال الحكومة المقبلة ، على بناء علاقات متوازنة، وتعزيز المصالح المشتركة مع الدول المؤثرة".

ونوه الشيخ حمودي الى :" ان العراق لا يرغب ان يكون حلقة في اي توترات إقليمية، بقدر ما يكون محور استقرار وسلام وشراكة"

