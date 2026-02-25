ضبط معمل لانتاج الحليب المجفف (المغشوش) في الديوانية

ضبطت الفرق الرقابية ، بالتنسيق مع جهاز الامن الوطني ،معملا يمارس الغش التجاري في عملية انتاج الحليب المجفف في محافظة الديوانية .

وذكر بيان لوزارة التجارة :" ان الفرق الرقابية في محافظة الديوانية ، تمكنت من ضبط معمل يقوم بعملية الغش التجاري في انتاج مادة الحليب المجفف باستخدام مواد اولية هندية المنشأ تدخل في صناعة الحليب ، على انها نيوزلندية المنشأ، بالاضافة الى قيام المعمل بتعبئة الحليب في اكياس تحمل علامات تجارية مزيفة لنوعية معروفة بجودتها ، وبيعه في الاسواق المحلية بالاسعار التجارية".

واضاف البيان :" تمت مصادرة الكميات المضبوطة ، واتخذت الاجراءات القانونية بحق المتلاعبين بقوت المواطنين ،ضمن جهود الوزارة الداعمة لحماية المواطنين من عمليات الغش التجاري ".