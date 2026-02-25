منع نقل الذهب والهواتف وأجهزة تكنولوجيا المعلومات عبر مطاري أربيل – سليمانية

وجهت سلطة الطيران المدني العراقي، شركات الطيران العاملة بمنع نقل مادتي الذهب وأجهزة الهاتف المحمول وكافة أجهزة تكنولوجيا المعلومات عبر مطاري أربيل والسليمانية في إقليم كردستان.

وعزت سلطة الطيران القرار بحسب كتاب لها إلى "عدم وجود مكاتب للجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية الاتحادي في مطارات الإقليم لغرض الفحص ووسم الذهب المستورد، فضلاً عن عدم توفر الموافقات الرسمية الخاصة بأجهزة الهاتف المحمول وتكنولوجيا المعلومات الصادرة من هيئة الإعلام والاتصالات".