الأخبار

وزارة الكهرباء تعلن المباشرة الفعلية بتطبيق آلية احتساب ومطابقة كميات الطاقة المنتجة والمستلمة والمجهزة.


أعلنت وزارة الكهرباء، المباشرة الفعلية بتطبيق آلية احتساب ومطابقة كميات الطاقة المنتجة والمستلمة والمجهزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أحمد موسى للوكالة الرسمية، إن "رئيس الوزراء وجه بنصب عدادات قياس معايرة على منافذ تغذية وحدات التوليد لمطابقة الكميات المستلمة مع إنتاج الطاقة الكهربائية، وباشرنا فعلياً باعتماد آلية احتساب دقيقة وفق معايير محددة لمراجعة وتدقيق الطاقات المنتجة والمستلمة والمجهزة، وصولاً إلى تحديد الضائعات والمستحصلة من المواطنين".

وأضاف، أن "الطاقات تمر بمراحل الإنتاج والنقل والتوزيع، وتم وضع تصنيفات واضحة لها، وبموجبها أعدت الوزارة خططاً لاحتساب ما تنتجه محطات التوليد، وما تنقله خطوط النقل، وما تجهزه شركات التوزيع"، موضحاً أن "أهداف نصب العدادات تتضمن معرفة كميات الطاقة المنتجة، وكميات الوقود المستهلك، وإجراء المقاصة بين قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع، فضلاً عن تدقيق الطاقات الضائعة، ولا سيما المجهزة لمستهلكين غير مسددين".

وأشار إلى أن "الوزارة نصبت عدادات لجميع مغذيات 33 و 11، وألزمت بنصب العدادات لكافة أصناف المستهلكين، بما فيهم المناطق الزراعية والعشوائية، بهدف حصر الضائعات وتعظيم موارد الجباية والسيطرة على الأحمال العالية"، مبينا أن "الخطة تتضمن حملات واسعة لتنظيم وإزالة التجاوزات، وإعادة جرد بيانات المستهلكين وفقاً لاستهلاكهم الفعلي".

وذكر أن "نسبة الجباية ارتفعت إلى 44% بعد أن كانت منخفضة، وهي نسبة جيدة ضمن الأهداف التصاعدية المرسومة"، موضحا ان "تقارير شهرية ترفع إلى رئيس الوزراء لمتابعة تصاعد نسب الجباية وحصر الضائعات".

التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
