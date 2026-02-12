قوة من الحشد تعتقل متهم بالترويج للبعث المحظور في الانبار

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الخميس، عن القبض على متهم بالترويج للبعث المحظور في الانبار.

وقالت الهيئة في بيان ان "قوة من استخبارات اللواء 27 (المهمات الخاصة) بالحشد الشعبي، تمكنت من القاء القبض على متهم بالترويج لحزب البعث المحظور في محافظة الانبار".

واضافت ان "ذلك جاء خلال عملية امنية نفذتها القوة، حيث تمكنت من القاء القبض على مطلوب في قضاء الكرمة بمحافظة الأنبار وفق مذكرة قضائية بتهمة الترويج لحزب البعث المحظور". وذكرت انه "تم اتخاذ الإجراءات الأصولية اللازمة بحق المعتقل".