وزارة الخارجية توضح بشان مبنى السفارة العراقية في سيؤول

أوضحت وزارة الخارجية، اليوم الخميس، بشان مبنى السفارة العراقية في سيؤول، حيث ذكرت الوزارة في بيان، انها "تتابع ما تداولته بعضُ وسائل الإعلام بشأن مزاعم بيع مبنى عائد للسفارة العراقية في سيؤول إلى إحدى الشخصيات الفنية في جمهورية كوريا"، لافتة إلى أن "جمهورية العراق لا تمتلك أيَّ مبنى للسفارة أو دارَ سكنٍ في جمهورية كوريا، وأن السفارة تشغل مقارَّها وفق عقود إيجار أصولية معتمدة في الدولة المضيفة، أسوةً بعددٍ كبير من بعثات الدول، ووفق اعتباراتٍ إدارية وتنظيمية معمول بها في العمل الدبلوماسي"، وتابعت ان "ما أُثير بشأن بيع مبنى مملوك للدولة العراقية عارٍ عن الصحة ولا يستند إلى أي أساس"، داعية "وسائل الإعلام تحرّي الدقة واعتماد المصادر الرسمية عند نشر الأخبار المتعلقة بمؤسسات الدولة، تجنباً لتداول معلومات غير صحيحة".



