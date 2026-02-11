فيحان يؤكد حرص مجلس النواب على الانفتاح على المنظمات والاتحادات البرلمانية

اكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب عدنان فيحان الدليمي حرص مجلس النواب على الانفتاح على المنظمات والاتحادات البرلمانية.

وذكر بيان لمكتبه الاعلامي ،أن فيحان استقبل ، اليوم الأربعاء، في مقر إقامته، وفداً يمثل رئيس وأعضاء اتحاد البرلمانيين العراقيين ،وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الملفات ذات الصلة بتعزيز العمل البرلماني على الصعيدين التشريعي والرقابي ، ودور الاتحاد في دعم التشريعات وتكاملها مع متطلبات المرحلة، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار السياسي وتطوير الأداء النيابي".

وأكد فيحان وفق البيان ، حرص مجلس النواب على الانفتاح على المنظمات والاتحادات البرلمانية، وتكثيف التنسيق بما يخدم المصلحة الوطنية، ويسهم في رصانة التشريعات والاصلاحات ذات الأولوية، انسجامًا مع رؤية المجلس في ترسيخ دولة المؤسسات وسيادة القانون"