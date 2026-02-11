العراق وفرنسا يبحثان بناء القدرات العسكرية وتطوير الجانب الاستخباري

بحث نائب قائد العمليات المشتركة، الفريق الاول الركن قيس المحمداوي مع الفريق "جان ميشيل مونييه" نائب رئيس الأركان للعمليات المشتركة الفرنسية وقائد القوات الخاصة الفرنسية الجنرال "ميشيل ديلبيت، اليوم الأربعاء، بناء القدرات العسكرية وتطوير الجانب الاستخباري.

وذكر بيان لقيادة العمليات المشتركة :" ان الفريق الاول الركن قيس المحمداوي، نائب قائد العمليات المشتركة، استقبل، في مقر القيادة، الفريق "جان ميشيل مونييه" نائب رئيس الأركان للعمليات المشتركة الفرنسية وقائد القوات الخاصة الفرنسية الجنرال "ميشيل ديلبيت " بحضور ضباط ركن قيادة العمليات المشتركة".

وأضاف البيان :" تم ، خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز أواصر التعاون والتنسيق الثنائي بين البلدين الصديقين، كما ناقش الجانبان ملفات بناء القدرات وتطوير الإمكانيات، وتفعيل مذكرات التفاهم بين العراق وفرنسا، مع التركيز على الجانب الاستخباري".

كما بحث الجانبان ، آفاق العلاقات الأمنية ، لا سيما في مرحلة ما بعد دحر العناصر الإرهابية وهزيمتها على أرض العراق، بما ينسجم مع الدستور وسيادة العراق واستقراره.

وشهد اللقاء استعراض مهام المستشارين ومجالات التدريب والمراقبة الجوية والفنية، و تعقب ما تبقى من فلول العناصر الارهابية