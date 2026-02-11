البارتي ينفي التوصل لاتفاق مع اليكتي بشأن منصب رئيس الجمهورية

نفى مصدر مسؤول في الحزب الديمقراطي، اليوم الأربعاء، الأنباء المتداولة بشأن حصول اتفاق نهائي حول حسم منصب رئيس الجمهورية، واصفاً تلك التقارير بأنها "غير دقيقة".

وأكد المصدر في تصريح صحفي، أنه "حتى هذه اللحظة، لم يتم التوصل إلى أي اتفاق رسمي معلن أو نهائي مع الأطراف السياسية بخصوص تسمية مرشح لمنصب رئيس الجمهورية".

مشيراً إلى أن المفاوضات لا تزال مستمرة ضمن الأطر السياسية المعمول بها.

وأضاف المصدر أن "ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حول حسم الملف هو أخبار عارية عن الصحة وفق مصادر في البارتي.