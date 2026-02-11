الامن الوطني يغلق اكثر من اربعين معهدا للدروس الخصوصية مخالفة للشروط في بابل

تمكنت قوة من جهاز الامن الوطني بالتعاون مع مديرية تربية بابل ومدراء الوحدات الادارية من غلق اكثر من اربعين معهد للدروس الخصوصية مخالف للشروط في عموم المحافظة.

وقال حسين ناصر مدير التعليم الاهلي في المديرية العامة لتربية بابل " لمتابعة المديرية العامة لتربية بابل وتسحيل المخالفات من قبل معاهد التعليم الاهلي تم تشكيل فرق بالتعاون مع جهاز الامن الوطني في بابل وممثلي الوحدات الادارية حيث تم رصد وغلق اكثر من اربعين معهدا للدروس الخصوصية مخالف للشروط.

واضاف ان الحملة مستمرة وتم اخذ التعهدات من قبل مؤسسي المعاهد حول ازالة المخالفات ".