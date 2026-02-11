الأخبار

تركيا: تصريحات فيدان حرفتها وسائل الإعلام وندعم وحدة أراضي العراق وسيادته


أكدت وزارة الخارجية التركية، اليوم الأربعاء، ( 11 شباط 2026 )، أن تصريحات وزيرها هاكان فيدان حرفتها وسائل الإعلام، فيما أشارت إلى أنها تدعم وحدة أراضي العراق وسيادته.

وقال المتحدث باسم الوزارة أونجو كتشلي في رد على سؤال بشأن التصريحات التي أدلى بها الوزير هاكان فيدان حول العراق، "، إن "بعض التصريحات التي أدلى بها الوزير هاكان فيدان، خلال مقابلة على إحدى القنوات التلفزيونية بتاريخ 9 شباط 2026، تم تحريفها من قبل بعض وسائل الإعلام في العراق".

وأضاف، "نؤكد في كل مناسبة أننا نهدف إلى المضي قدماً في تطوير التعاون المؤسسي والبنّاء المثمر الذي أقمناه مع العراق في مختلف المجالات، بما في ذلك الأمن ومكافحة الإرهاب، خلال الفترة المقبلة".

ولفت إلى أن "التصريحات التي أدلى بها الوزير فيدان في المقابلة المشار إليها، واستناداً إلى هذا الفهم للتعاون، تهدف إلى لفت الانتباه و التهديد الذي تشكله منظمة حزب العمال الكردستاني الإرهابية على وحدة أراضي العراق وأمنه، حيث رسخت وجودها في أجزاء من الأراضي العراقية، ولا سيما في سنجار ومخمور وقنديل".

وبين "نرفض تحريف تصريحات الوزير فيدان من قبل بعض الجهات، وإخراجها من سياقها وتصويرها على أنها تدخل في الشؤون الداخلية للعراق"، مؤكداً "دعم تركيا لوحدة أراضي العراق وسيادته، بوصفه بلداً جاراً لنا".

التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
