تركيا: تصريحات فيدان حرفتها وسائل الإعلام وندعم وحدة أراضي العراق وسيادته

أكدت وزارة الخارجية التركية، اليوم الأربعاء، ( 11 شباط 2026 )، أن تصريحات وزيرها هاكان فيدان حرفتها وسائل الإعلام، فيما أشارت إلى أنها تدعم وحدة أراضي العراق وسيادته.

وقال المتحدث باسم الوزارة أونجو كتشلي في رد على سؤال بشأن التصريحات التي أدلى بها الوزير هاكان فيدان حول العراق، "، إن "بعض التصريحات التي أدلى بها الوزير هاكان فيدان، خلال مقابلة على إحدى القنوات التلفزيونية بتاريخ 9 شباط 2026، تم تحريفها من قبل بعض وسائل الإعلام في العراق".

وأضاف، "نؤكد في كل مناسبة أننا نهدف إلى المضي قدماً في تطوير التعاون المؤسسي والبنّاء المثمر الذي أقمناه مع العراق في مختلف المجالات، بما في ذلك الأمن ومكافحة الإرهاب، خلال الفترة المقبلة".

ولفت إلى أن "التصريحات التي أدلى بها الوزير فيدان في المقابلة المشار إليها، واستناداً إلى هذا الفهم للتعاون، تهدف إلى لفت الانتباه و التهديد الذي تشكله منظمة حزب العمال الكردستاني الإرهابية على وحدة أراضي العراق وأمنه، حيث رسخت وجودها في أجزاء من الأراضي العراقية، ولا سيما في سنجار ومخمور وقنديل".

وبين "نرفض تحريف تصريحات الوزير فيدان من قبل بعض الجهات، وإخراجها من سياقها وتصويرها على أنها تدخل في الشؤون الداخلية للعراق"، مؤكداً "دعم تركيا لوحدة أراضي العراق وسيادته، بوصفه بلداً جاراً لنا".