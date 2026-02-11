الأخبار

مليارات جديدة نهبت .... سؤال نيابي يفتح النار على الرقابة المالية: أين ذهبت 3.5 مليارا؟


وجّه النائب أحمد مظهر الجبوري، سؤالاً نيابياً إلى رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي، بشأن ما وصفه بملفات حساسة تتعلق بالمال العام وآليات نقل موظفين ومنح قطع أراضٍ داخل مؤسسة يفترض أنها الجهة العليا المعنية بحماية المال العام.

وبحسب وثيقة رسمية  فإن "السؤال النيابي تضمّن أربعة محاور رئيسية، تصدّرها الاستفسار عن مصير مبلغ (3 مليارات و500 مليون دينار) ناتج عن فرق بيع أراضٍ للموظفين بسعر أعلى من السعر المحدد".

وأشار الجبوري في كتابه إلى "وجود مخاطبات رسمية سابقة بين وزارة المالية وديوان الرقابة المالية بشأن الموضوع"، متسائلاً عن "أسباب عدم إعادة المبلغ إلى الموظفين حتى الآن، رغم تسلمهم سندات الملكية الخاصة بتلك الأراضي".

قائمة نقل الموظفين منذ 2023

وفي محور ثانٍ، طلب النائب تزويد مجلس النواب بأسماء الموظفين الذين جرى نقلهم إلى ديوان الرقابة المالية منذ تاريخ 1/1/2023، مع بيان اختصاصاتهم ومؤهلاتهم العلمية، في خطوة تهدف إلى التحقق من مدى انسجام إجراءات النقل مع الضوابط والمعايير المهنية المعتمدة.

شبهات قرابة داخل مؤسسة رقابية

كما تضمّن السؤال النيابي استفساراً عن السند القانوني لنقل عدد من الموظفين من وزارات مختلفة إلى ديوان الرقابة المالية، رغم وجود صلات قرابة مباشرة مع موظفين قياديين داخل الديوان، مع الإشارة إلى أحكام قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30) لسنة 2011.

ووردت في الوثيقة أسماء موظفين جرى توصيفهم بأنهم شقيق رئيس الديوان، وابن نائب رئيس الديوان، وشقيقة نائب رئيس الديوان، مطالباً ببيان مدى توافق هذه الإجراءات مع القوانين النافذة.

اختصاص تحليلات مرضية ومنح قطعة أرض مميزة

وفي المحور الرابع، تساءل الجبوري عن أسباب نقل موظف من وزارة الصحة إلى ديوان الرقابة المالية، مبيناً أن اختصاصه الدراسي هو تحليلات مرضية، وطالب بتوضيح مدى انسجام شهادته مع طبيعة عمله في الديوان.

كما استفسر عن صحة وجود تمييز في منحه قطعة أرض وُصفت بأنها مميزة مقارنة بقطع الأراضي الممنوحة لبقية الموظفين.

ويضع السؤال النيابي ديوان الرقابة المالية أمام استحقاق الرد الرسمي على جملة من الاتهامات والاستفسارات التي تمس المال العام وآليات العمل داخل مؤسسة رقابية سيادية، وسط ترقب لبيان يوضح ملابسات ملف الـ(3.5) مليار دينار وإجراءات النقل ومنح الأراضي.

 

التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
