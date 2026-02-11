الأخبار

وزير العدل : استلمنا 165 سجيناً تركياً فقط والتحالف الدولي يتكفل بكافة المصاريف


كشف وزير العدل، خالد شواني، عن تفاصيل ملف نقل السجناء الأجانب وتحديداً من الجنسية التركية، محذراً من تداول أرقام مبالغ بها في هذا الملف الحساس.

وقال شواني في حديث صحفي إن "الأنباء التي تحدثت عن استلام 2500 سجين تركي هي معلومات غير دقيقة ومبالغ فيها بشكل كبير"، مؤكداً أن "العدد الفعلي ضمن هذه الوجبة لا يتجاوز 165 سجيناً فقط".

وأوضح وزير العدل أن التعامل مع هذا الملف يتم وفق خطة استراتيجية مقرة من قبل مجلس الأمن الوطني، تبدأ بتولي فريق عسكري وأمني متخصص عملية نقل السجناء وتأمين وصولهم إلى مراكز الإيداع، تليها مباشرة مرحلة التحقيق الدقيق التي ينفذها فريق أمني واستخباري لبحث كل صغيرة وكبيرة بهدف إعداد ملفات قانونية متكاملة، ومن ثم عرضهم على هيئة قضائية متخصصة تتولى التحقيق معهم ومحاكمتهم فور اكتمال الإجراءات الابتدائية.

وفيما يخص الجانب المالي، طمأن شواني بأن "جميع المصاريف المتعلقة بنقل السجناء، وإيداعهم، وتوفير مستلزماتهم اليومية، وحتى تأهيل البنى التحتية للسجون، يتحملها التحالف الدولي بالكامل"، مؤكداً أنها لا تكبد موازنة الدولة العراقية أي تبعات مالية.

ودعا شواني وسائل الإعلام الوطنية، ومنها "السومرية"، إلى "التعامل بدقة وحساسية عالية مع هذا الملف، واستقاء المعلومات حصراً من الجهات المختصة" لتجنب إرباك الرأي العام.

التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
