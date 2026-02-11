الأخبار

رئيس جهاز مكافحة الارهاب يقلد اعلى وسام في فرنسا


 تقلد رئيس جهاز مكافحة الارهاب، الفريق الاول الركن، كريم التميمي، اليوم الاربعاء، وسام الشرف العالي الفرنسي.

وذكر جهاز مكافحة الارهاب في بيان ، أنه "جرت في بغداد، اليوم، مراسم تكريم رئيس جهاز مكافحة الارهاب، الفريق الاول الركن، كريم التميمي، بوسام الشرف العالي الفرنسي، الذي منحه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لرئيس الجهاز ، تثميناً لجهوده في مكافحة الارهاب".

واوضح :" ان "هذا الوسام يعد اعلى وسام في الجمهورية الفرنسية"، مشيراً الى انه "قام بالتقليد نائب رئيس اركان الجيش للعمليات في الجمهورية الفرنسية ، نيابة عن الرئيس الفرنسي"

