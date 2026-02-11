بعد الانسحاب الأمريكي.. القوة الجوية تنقل "مسيرات هجومية" إلى قاعدة عين الأسد

كشفت شبكة "جانس" الأمريكية المعنية بالشؤون العسكرية عن قيام القوة الجوية العراقية بنقل عدد من الطائرات المسيرة التي وصفتها بـ"الهجومية" إلى قاعدة عين الأسد الجوية غربي البلاد، وذلك عقب انسحاب القوات الأمريكية من القاعدة.

وذكرت الشبكة، بحسب ما أوردته في تقريرها ، أنّ العراق نقل طائرات مسيرة هجومية بعيدة المدى من نوع "سي اتش 5"، مجهزة بمعدات مراقبة وهجوم، إلى قاعدة عين الأسد، إلى جانب طائرات مسيرة أخرى من النوع "الحوّام"، مبينة أنّ هذه المسيرات أودِعت في حضائر كانت تستخدمها الطائرات الأمريكية في وقت سابق داخل القاعدة.

وأشارت الشبكة إلى أنّ نقل الطائرات المسيرة الهجومية بعيدة المدى إلى قاعدة عين الأسد يأتي بالتزامن مع استمرار عملية نقل سجناء تنظيم داعش الإرهابي من خارج البلاد إلى الداخل العراقي، فضلًا عن تصاعد التوتر الأمني في المنطقة، ولا سيّما على خلفية الخلافات الأمريكية الإيرانية، إضافة إلى تصعيد آخر في اللهجة الصادرة عن تركيا تجاه العراق خلال الفترة الأخيرة.

ويأتي نقل المسيرات إلى قاعدة عين الأسد، بعد أسابيع من استكمال خطة انسحاب القوات الأمريكية من القاعدة ضمن الاتفاق العراقي – الأمريكي لإعادة تنظيم وجود قوات التحالف، وتحويل المهام القتالية إلى أدوار استشارية وتدريبية فقط.

وشهدت القاعدة خلال الأشهر الماضية تقليصا متدرجا لعدد الجنود والمعدات الأمريكية، قبل أن تتسلّمها القوات العراقية بشكل كامل، في إطار مسار أوسع لإنهاء الوجود العسكري الأجنبي المباشر داخل القواعد القتالية، مع الإبقاء على التنسيق الأمني والاستخباري في مواجهة تهديد تنظيم داعش.