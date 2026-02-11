الشيخ قيس الخزعلي: الإطار التنسيقي يدعم أي توافق ينجز بين الكرد بشأن اختيار رئيس الجمهورية

أكد الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، اليوم الأربعاء ( 11 شباط 2026 )، أن الإطار التنسيقي يدعم أي توافق تتوصل إليه القوى السياسية الكردية بشأن استحقاق اختيار رئيس الجمهورية، مشدداً على أهمية تثبيت مبدأ الشراكة الوطنية واستكمال الاستحقاقات الدستورية.

وذكر بيان لمكتب الشيخ الخزعلي أن "الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي استقبل في مكتبه ببغداد وزير الخارجية والمرشح لرئاسة الجمهورية فؤاد حسين، وجرى خلال اللقاء بحث جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الدولي والإقليمي".

وأضاف البيان أن "الجانبين تناولا تطورات المشهد السياسي في المنطقة، وانعكاسات المتغيرات الدولية على العراق، مع التأكيد على أهمية انتهاج سياسة خارجية متوازنة تحفظ سيادة البلاد وتعزز علاقاتها الإقليمية والدولية بما يخدم مصالح الشعب العراقي".

وأشار البيان إلى أن "اللقاء تطرق أيضاً إلى ملف رئاسة الجمهورية، حيث جرى التأكيد على ضرورة تحقيق التوافق بين القوى السياسية الكردية بشأن اختيار رئيس الجمهورية، بما يسهم في دعم الاستقرار السياسي والمضي قدماً في استكمال الاستحقاقات الدستورية".

وتابع أن " الشيخ الخزعلي بيّن خلال اللقاء أن الإطار التنسيقي يدعم أي توافق ينجز بين الإخوة الكرد حول هذا الاستحقاق، مؤكداً حرص الإطار على ترسيخ مبدأ الشراكة الوطنية وضمان مشاركة جميع المكونات في إدارة الدولة وفق الأطر الدستورية".