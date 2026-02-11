الإطاحة بـ"طبيب أسنان" مزيف وسط كربلاء

أفاد مصدر أمني في محافظة كربلاء، اليوم الأربعاء، بإلقاء القبض على شخص ينتحل صفة طبيب أسنان، ويمارس المهنة دون الحصول على شهادة أو ترخيص قانوني.

وذكر المصدر إن "مفارز مديرية استخبارات كربلاء، وبناءً على معلومات دقيقة، تمكنت من القبض على متهم ينتحل صفة دكتور أسنان في المحافظة"، مبيناً أن المتهم كان يدير موقعاً لممارسة العمل الطبي بشكل غير قانوني.

وأضاف المصدر أن "القوة الأمنية ضبطت داخل الموقع أدوات ومعدات طبية متكاملة خاصة بجراحة وطب الأسنان"، مشيراً إلى "نقل المتهم مع المضبوطات إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه، وإحالته إلى القضاء".