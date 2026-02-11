الأخبار

بدر الفحل يؤدي اليمين الدستورية بصفته نائبا في البرلمان للمرة الثانية خلال 10 أيام!


أدى بدر الفحل، اليوم الأربعاء (11 شباط 2026)، اليمين الدستورية نائبا في مجلس النواب للمرة الثانية خلال 10 أيام، وسط تجدد الجدل السياسي والقانوني حول مسار عودته إلى البرلمان ومنصب محافظ صلاح الدين.

وقال مصدر برلماني  إن "مجلس النواب شهد، خلال جلسته المنعقدة اليوم، أداء بدر الفحل اليمين الدستورية بصفته نائبا في البرلمان، بعد إدراج فقرة أداء اليمين على جدول الأعمال والتصويت عليها".

وأضاف أن "هذه هي المرة الثانية التي يؤدي فيها الفحل اليمين خلال 10 أيام، بعد الجلسة السابقة التي أثارت موجة من الاعتراضات والطعون، بسبب تقاطع قرار عودته إلى مجلس النواب مع استمراره في شغل منصب محافظ صلاح الدين".

وخلال اليومين الماضيين تصاعد الجدل حول الملف، بعد اعتراضات قانونية وسياسية على قرار رئاسة مجلس النواب القاضي بإعادة الفحل إلى منصب المحافظ، فيما أكد نواب عن تحالف العزم أن قرار البرلمان "غير ملزم" لمجلس المحافظة، الذي يملك صلاحية اختيار المحافظ أو تغييره.

كما شهد مجلس محافظة صلاح الدين تحركات لإعادة تثبيت شرعيته في اختيار المحافظ، مع تأكيد عدد من الأعضاء أن "منصب المحافظ من استحقاق تحالف العزم"، وأن كتاب رئيس مجلس النواب لا يغيّر من قرارات المجلس المحلي، وهو ما أظهر تداخلاً واضحاً بين الصلاحيات الاتحادية والمحلية في إدارة الملف.

وبأداء اليمين للمرة الثانية، يعاد فتح النقاش حول الأساس القانوني للجمع بين عضوية مجلس النواب ومنصب المحافظ، وآليات معالجة التعارض في المناصب، في انتظار حسم رسمي من الجهات القضائية والرقابية المختصة.

التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
