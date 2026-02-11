بدر الفحل يؤدي اليمين الدستورية بصفته نائبا في البرلمان للمرة الثانية خلال 10 أيام!

أدى بدر الفحل، اليوم الأربعاء (11 شباط 2026)، اليمين الدستورية نائبا في مجلس النواب للمرة الثانية خلال 10 أيام، وسط تجدد الجدل السياسي والقانوني حول مسار عودته إلى البرلمان ومنصب محافظ صلاح الدين.

وقال مصدر برلماني إن "مجلس النواب شهد، خلال جلسته المنعقدة اليوم، أداء بدر الفحل اليمين الدستورية بصفته نائبا في البرلمان، بعد إدراج فقرة أداء اليمين على جدول الأعمال والتصويت عليها".

وأضاف أن "هذه هي المرة الثانية التي يؤدي فيها الفحل اليمين خلال 10 أيام، بعد الجلسة السابقة التي أثارت موجة من الاعتراضات والطعون، بسبب تقاطع قرار عودته إلى مجلس النواب مع استمراره في شغل منصب محافظ صلاح الدين".

وخلال اليومين الماضيين تصاعد الجدل حول الملف، بعد اعتراضات قانونية وسياسية على قرار رئاسة مجلس النواب القاضي بإعادة الفحل إلى منصب المحافظ، فيما أكد نواب عن تحالف العزم أن قرار البرلمان "غير ملزم" لمجلس المحافظة، الذي يملك صلاحية اختيار المحافظ أو تغييره.

كما شهد مجلس محافظة صلاح الدين تحركات لإعادة تثبيت شرعيته في اختيار المحافظ، مع تأكيد عدد من الأعضاء أن "منصب المحافظ من استحقاق تحالف العزم"، وأن كتاب رئيس مجلس النواب لا يغيّر من قرارات المجلس المحلي، وهو ما أظهر تداخلاً واضحاً بين الصلاحيات الاتحادية والمحلية في إدارة الملف.

وبأداء اليمين للمرة الثانية، يعاد فتح النقاش حول الأساس القانوني للجمع بين عضوية مجلس النواب ومنصب المحافظ، وآليات معالجة التعارض في المناصب، في انتظار حسم رسمي من الجهات القضائية والرقابية المختصة.