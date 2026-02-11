البرلمان يُصوّت بعدم القناعة بالطعون المقدمة بصحة عضوية عدد من النواب

صوّت مجلس النواب، في جلسته المنعقدة اليوم الأربعاء، بعدم القناعة بالطعون المقدمة بشأن صحة عضوية عدد من أعضاء المجلس.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان مقتضب، أن "المجلس صوّت بعدم القناعة في الطعون المقدمة بشأن صحة عضوية بعض السيدات والسادة النواب".

وفي وقت سابق، افتتح رئيس مجلس النواب، هيبت الحلبوسي، أعمال الجلسة رقم (8) للدورة الانتخابية السادسة، ضمن السنة التشريعية الأولى للفصل التشريعي الأول.