التربية تصدر توجيهات عاجلة بشأن الامتحانات للعام الدراسي 2025 - 2026

أصدرت وزارة التربية / المديرية العامة للتقويم والامتحانات، توجيهات عاجلة بشأن آلية التعامل مع أوراق ودفاتر امتحانات نصف السنة والامتحانات النهائية.

وأوضح المكتب الإعلامي للوزارة في بيان، أن توزيع الأوراق والدفاتر على التلاميذ أو الطلبة للاطلاع على الأجوبة أو التوقيع من قبل أولياء الأمور يعد مخالفة للتعليمات الامتحانية ويعرض العملية للتلاعب، مع صعوبة تحديد الجهة المسؤولة في حال حدوث أي خرق.

وأشار إلى أن التلميذ أو الطالب يحق له تقديم اعتراض على نتيجته، ويتم النظر في الاعتراض حصراً من قبل اللجنة الامتحانية. كما يمكن للمعلم أو المدرس حل أسئلة امتحانات نصف السنة بعد استئناف دوام الفصل الثاني ومناقشتها مع التلاميذ أو الطلبة، مع التأكيد على أن إدارة المدرسة تتحمل المسؤولية القانونية في حال مخالفة التوجيهات.