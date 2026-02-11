الأخبار

الاتحاد الوطني: نطالب بجميع المناصب المخصصة للكرد ومن ضمنها "رئاسة أركان الجيش"


أكدت النائبة عن الاتحاد الوطني الكردستاني، سروة محمد، اليوم الأربعاء، تمسك القوى الكردية بحصصها من المناصب الإدارية والوزارية في الحكومة الاتحادية، مشيرة إلى أن هذا التوزيع يعكس الاستحقاق الانتخابي والتعددية الديمقراطية في العراق.

وقالت محمد في حديث صحفي، إن "توزيع المناصب الإدارية والوزارية في العراق منذ عام 2005 يعتمد على الحصص الانتخابية، وللأحزاب والقوى الكردية 62 منصباً في هيكلية الدولة العراقية"، مشيرة إلى أن جميع المكونات (الشيعية والسنية والكردية) تأخذ حصصها وفق هذا التوازن.

وبخصوص المطالبة بمنصب رئيس أركان الجيش، أوضحت محمد أن "هذا المنصب كان من حصة المكون الكردي منذ تشكيل الحكومات السابقة، ونحن نطالب بجميع المناصب المخصصة للكرد، ليس فقط رئاسة الأركان، وذلك لضمان إدارة العراق بشكل مشترك وترسيخ مفاهيم العراق الديمقراطي".

وختمت محمد بالقول إن "التركيز والأنظار تتجه حالياً نحو حسم منصب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة، ليكون ذلك منطلقاً للمضي في التفاهمات على بقية المناصب".

التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
فيسبوك