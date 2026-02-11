الاتحاد الوطني: نطالب بجميع المناصب المخصصة للكرد ومن ضمنها "رئاسة أركان الجيش"

أكدت النائبة عن الاتحاد الوطني الكردستاني، سروة محمد، اليوم الأربعاء، تمسك القوى الكردية بحصصها من المناصب الإدارية والوزارية في الحكومة الاتحادية، مشيرة إلى أن هذا التوزيع يعكس الاستحقاق الانتخابي والتعددية الديمقراطية في العراق.

وقالت محمد في حديث صحفي، إن "توزيع المناصب الإدارية والوزارية في العراق منذ عام 2005 يعتمد على الحصص الانتخابية، وللأحزاب والقوى الكردية 62 منصباً في هيكلية الدولة العراقية"، مشيرة إلى أن جميع المكونات (الشيعية والسنية والكردية) تأخذ حصصها وفق هذا التوازن.

وبخصوص المطالبة بمنصب رئيس أركان الجيش، أوضحت محمد أن "هذا المنصب كان من حصة المكون الكردي منذ تشكيل الحكومات السابقة، ونحن نطالب بجميع المناصب المخصصة للكرد، ليس فقط رئاسة الأركان، وذلك لضمان إدارة العراق بشكل مشترك وترسيخ مفاهيم العراق الديمقراطي".

وختمت محمد بالقول إن "التركيز والأنظار تتجه حالياً نحو حسم منصب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة، ليكون ذلك منطلقاً للمضي في التفاهمات على بقية المناصب".