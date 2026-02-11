المحكمة الاتحادية تنشر قرار رد الدعوى المتعلقة بزيادة التعرفة الجمركية

نشرت المحكمة الاتحادية، اليوم الأربعاء، قرارها القاضي برد الدعوى المقامة للطعن بعدم دستورية قرار مجلس الوزراء الخاص بالتعرفة الجمركية، حيث ذكر بيان للمحكمة، أن "الدعوى مسجلة بالرقم (12/ اتحادية/ 2026) بتاريخ 11-02-2026، أقيمت بشأن طلب الحكم بعدم دستورية وعدم صحة قرار مجلس الوزراء رقم (957 لسنة 2025) (التعريفة الجمركية)، فضلاً عن طلب إصدار أمر قضائي مستعجل لإيقاف تنفيذ القرار لحين البت بالدعوى". ولفت الى أن "المحكمة حسمت الدعوى بإصدار قرار بردها، لعدم توافر شرط المصلحة".



https://telegram.me/buratha اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام