وزارة التربية تنفي تقديم طلب لتشريع قانون أو قرار يقضي بجباية مبالغ مالية من طلبة المدارس

نفت وزارة التربية، اليوم الأربعاء، تقديم طلب لتشريع قانون أو قرار يقضي بجباية مبالغ مالية من طلبة المدارس، حيث ذكر المتحدث باسم الوزارة، كريم السيد في بيان، إن "بعض صفحات التواصل الاجتماعي تداولت خبراً مفاده أن مجلس الوزراء أو عدداً من أعضاء مجلس النوّاب قدّموا طلباً لتشريع قانون أو قرار يقضي بجباية مبالغ مالية من طلبة المدارس".

كما أكد السيد أن "هذا الخبر غير صحيح إطلاقاً، ولم يصدر أي قرار أو توجّه بهذا الشأن"، داعياً الطلبة وأولياء الأمور إلى "اعتماد الأخبار الصادرة حصراً عن القنوات والمنصّات الرسميّة لوزارة التربية، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المواد التي تُنشر خارج الأطر المؤسسية المُعتمدة".