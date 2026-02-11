صلاح الدين: انطلاق عملية أمنية مشتركة في قضاء الدجيل

انطلقت صباح اليوم الأربعاء، عملية عسكرية واسعة في قضاء الدجيل، لتعزيز الاستقرار وتفتيش القواطع الحيوية، حيث ذكرت الوكالة الرسمية، إن "عملية أمنية للواء الحشد 43، وقيادة منطقة سامراء للشرطة الاتحادية، تحت مسمى ( الواجب العسكري المشترك)، انطلقت في قضاء الدجيل بقيادة عمليات صلاح الدين".

كذلك أضافت، أن "العملية تهدف إلى تمشيط المناطق المستهدفة وتدقيق الأهداف الأمنية، فضلاً عن تعزيز التنسيق العالي بين مختلف القطعات العسكرية لضمان الحفاظ على المكتسبات الأمنية وتحقيق أقصى درجات الاستقرار في عموم المحافظة".