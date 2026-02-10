شرطة كربلاء تلقي القبض على 49 اجنبيا مخالفا لشروط الاقامة

القت الشرطة العربية والدولية التابعة لقيادة شرطة محافظة كربلاء المقدسة القبض على (49) مخالفًا من العمالة الاجنبية في كربلاء.

وذكر بيان للشرطة :" ان العملية تمت بعد متابعة ميدانية دقيقة لحركة العمالة الأجنبية داخل المحافظة، حيث ثبتت مخالفتهم لشروط وضوابط الاقامة".

واضاف :" تم تسليم المخالفين الى قسم شؤون الاقامة/ شعبة الابعاد ، بغية استكمال الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفقًا للانظمة والتعليمات النافذة".