الأخبار

جهاز مكافحة الارهاب يعقد مؤتمره الاعلامي الرابع


عقد في بغداد عصر اليوم اليوم الثلاثاء ، مؤتمر جهاز مكافحة الارهاب الاعلامي الرابع تحت شعار ( الاعلام المسؤول ودعمه لجهود مكافحة الارهاب).

عقد المؤتمر برعاية رئيس جهازِ مكافحةِ الارهاب الفريق الاول الركن كريم التميمي وحضور رئيس شبكة الاعلام العراقي، والمتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة و مستشار الشؤون الستراتيجية في مستشارية الامن القومي، و مدير الاعلام والتوجيه المعنوي في وزارة الدفاع، و مستشار رئيس الوزراء، وطيف واسع من عمداء الكليات واساتذة الجامعات والباحثين والاعلاميين.

استهِلَّ المؤتمر بكلمة، لرئيس الجهاز تطرق فيها الى ضرورة بناء شراكة مؤسسية متوازنة مع وسائل الإعلام، تقوم على مبدأ تبادل المعلومات الموثوقة ضمن اطر قانونية واضحة، مبيّنا :" لان الاعلام يُعد قناة ستراتيجية لشرح الاجراءات، وطمأنة الرأي العام، ومنع انتشار الشائعات التي قد تُربك بيئة العمليات التي يقوم بها ابطال القوات الامنية".

وتخللت المؤتمر جلسات حوارية نقاشية مع الحضور في مجال الاعلام الامني والعلاقات العامة وضرورة تكامل الادوار في كل اجراءات الدولة لدعم الجهود الامنية.

التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
