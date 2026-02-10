جهاز مكافحة الارهاب يعقد مؤتمره الاعلامي الرابع

عقد في بغداد عصر اليوم اليوم الثلاثاء ، مؤتمر جهاز مكافحة الارهاب الاعلامي الرابع تحت شعار ( الاعلام المسؤول ودعمه لجهود مكافحة الارهاب).

عقد المؤتمر برعاية رئيس جهازِ مكافحةِ الارهاب الفريق الاول الركن كريم التميمي وحضور رئيس شبكة الاعلام العراقي، والمتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة و مستشار الشؤون الستراتيجية في مستشارية الامن القومي، و مدير الاعلام والتوجيه المعنوي في وزارة الدفاع، و مستشار رئيس الوزراء، وطيف واسع من عمداء الكليات واساتذة الجامعات والباحثين والاعلاميين.

استهِلَّ المؤتمر بكلمة، لرئيس الجهاز تطرق فيها الى ضرورة بناء شراكة مؤسسية متوازنة مع وسائل الإعلام، تقوم على مبدأ تبادل المعلومات الموثوقة ضمن اطر قانونية واضحة، مبيّنا :" لان الاعلام يُعد قناة ستراتيجية لشرح الاجراءات، وطمأنة الرأي العام، ومنع انتشار الشائعات التي قد تُربك بيئة العمليات التي يقوم بها ابطال القوات الامنية".

وتخللت المؤتمر جلسات حوارية نقاشية مع الحضور في مجال الاعلام الامني والعلاقات العامة وضرورة تكامل الادوار في كل اجراءات الدولة لدعم الجهود الامنية.