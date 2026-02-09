الأخبار

مجلس النواب يُصوّت على تشكيل لجنة لتعديل نظامه الداخلي ويرفع جلسته


صوّت مجلس النواب، في جلسته التي عُقدت اليوم الاثنين، على تشكيل لجنة نيابية مختصة تُعنى بتعديل النظام الداخلي للمجلس، قبل أن يقرر رفع الجلسة.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان مقتضب، أن "المجلس صوّت على تشكيل لجنة لتعديل النظام الداخلي للجان النيابية"، مشيرةً إلى أن اللجنة ستكون برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب، عدنان فيحان الدليمي.

وأضافت أن المجلس قرر رفع جلسته، دون تحديد موعدٍ للجلسة المقبلة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مجلس صلاح الدين يستبعد الفحل ويصوّت على إبقاء " هاشم عزاوي " محافظاً بالوكالة
القضاء الاداري يعيد چاسب الحجامي مديرا عاما لدائرة صحة الرصافة
تحالف العزم يتهم رئاسة البرلمان بخرق الدستور لهذا السبب
صاروخ قاذفة "RPG" ينفجر بحامله قبل استهداف منزل عائلته في بغداد
البرلمان يوافق على المضي بالاجراءات القانونية لاستجواب رئيس هيئة الاستثمار
لاريجاني يزور سلطنة عمان غداً
جنايات صلاح الدين تقضي بالحبس الشديد بحـــق مدان أقدم على ابتزاز فتاة
محافظ صلاح الدين "يستنسخ" نفسه في البرلمان ومنصب المحافظ.. دخول وخروج من المنصب 4 مرات خلال ايام
مجلس النواب يُصوّت على تشكيل لجنة لتعديل نظامه الداخلي ويرفع جلسته
رئيس تحالف العزم يستقبل السفير الألماني ويبحث تعزيز العلاقات الثنائية
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
فيسبوك