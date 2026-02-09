مجلس النواب يُصوّت على تشكيل لجنة لتعديل نظامه الداخلي ويرفع جلسته

صوّت مجلس النواب، في جلسته التي عُقدت اليوم الاثنين، على تشكيل لجنة نيابية مختصة تُعنى بتعديل النظام الداخلي للمجلس، قبل أن يقرر رفع الجلسة.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان مقتضب، أن "المجلس صوّت على تشكيل لجنة لتعديل النظام الداخلي للجان النيابية"، مشيرةً إلى أن اللجنة ستكون برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب، عدنان فيحان الدليمي.

وأضافت أن المجلس قرر رفع جلسته، دون تحديد موعدٍ للجلسة المقبلة.