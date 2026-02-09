رئيس تحالف العزم يستقبل السفير الألماني ويبحث تعزيز العلاقات الثنائية

بحث رئيس تحالف العزم، المهندس مثنّى السّامرائي، في مكتبه ببغداد اليوم الاثنين، مع السفير الألماني لدى العراق دانييل كريبر، آفاق التعاون المشترك بين العراق وألمانيا وسبل تطوير العلاقات في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية بما يخدم المصالح المتبادلة.

المكتب الإعلامي لتحالف العزم ذكر في بيان، ان رئيس تحالف العزم، المهندس مثنّى السّامرائي، استقبل في مكتبه ببغداد اليوم الاثنين، السفير الألماني لدى العراق دانييل كريبر، حيث جرى بحث آفاق التعاون المشترك بين العراق وألمانيا وسبل تطوير العلاقات في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية بما يخدم المصالح المتبادلة.

وتناول اللقاء – بحسب البيان - تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية وأهمية دعم مسارات الاستقرار وتعزيز الشراكات الدولية، إلى جانب التأكيد على توسيع مجالات التعاون بما ينسجم مع متطلبات المرحلة المقبلة ويسهم في ترسيخ العلاقات الثنائية على أسس متينة،

كما قدّم السامرائي للسفير هدية تمثّلت بكتاب يوثّق تاريخ مدينة سامراء وعراقتها بوصفها عاصمة العراق للحضارة الإسلامية.