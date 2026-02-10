فيحان يضع اللبنة الأولى لمأسسة الأداء البرلماني عبر لجنة خبراء وبرنامج عمل نيابي

وضع النائب الاول لرئيس مجلس النواب، عدنان فيحان الدليمي، اللبنة الاولى لمأسسة الاداء البرلماني، في بادرة هي الاولى في تاريخ السلطة التشريعية ، من خلال توجيهه بتشكيل لجنة خبراء تضم النواب الذين امضوا ثلاث دورات برلمانية فاكثر والدوائر المعنية في مجلس النواب ، تتولى إعداد البرنامج النيابي للدورة السادسة، وصياغة رؤى وستراتيجيات وخطط واضحة تهدف الى تعزيز وتفعيل الدورين التشريعي والرقابي للمجلس.

واكد فيحان في بيان :" ان هذه المبادرة تمثل تحولًا نوعيًا في ادارة العمل النيابي، وترتكز على اعتماد التخطيط المؤسسي المبني على الخبرة المتراكمة والتجربة التشريعية، بما يسهم في تحقيق استدامة الاداء، ورفع كفاءة المؤسسة البرلمانية، وتعزيز قدرتها على الاضطلاع بمسؤولياتها الدستورية في خدمة الصالح العام"