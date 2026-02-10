قوة من الحشد الشعبي و مكافحة الارهاب تعثر على مخلفات لـ”داعش” جنوب كركوك

عثرت قوة امنية مشتركة من الحشد الشعبي وجهاز مكافحة الإرهاب على مخلفات لـ”داعش” جنوب كركوك.

وذكرت هيئة الحشد الشعبي في بيان:" ان قوة من اللواء 16 في قيادة عمليات الشمال وشرق دجلة للحشد الشعبي، نفذت بالتعاون مع جهاز مكافحة الإرهاب في محافظة كركوك، واجبًا أمنيًا مشتركًا جنوب المحافظة، ضمن إطار تعزيز الأمن والاستقرار وملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابي".

وأسفر الواجب ، بحسب البيان ، عن العثور على مخلفات تعود لعناصر تنظيم داعش الإرهابي، كانت مدفونة داخل أراضٍ زراعية قرب منطقة عطشانة، حيث جرى التعامل معها من قبل الجهد الهندسي في اللواء ومعالجتها أصوليًا دون تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية.