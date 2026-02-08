بدر النيابية تبحث مع تحالف عزم الأوضاع السياسية والمخاطر الاقتصادية في البلاد

أكّدت كتلة بدر النيابية، اليوم الأحد (8 شباط 2026)، أنّها بحثت مع تحالف عزم مجمل الأوضاع السياسية في العراق، وأبرز المخاطر الاقتصادية التي تمرّ بها البلاد، في إطار تعزيز التنسيق والتشاور بين القوى السياسية.

وأوضحت الكتلة في بيان أنّ رئيسها النائب همام التميمي أكّد خلال اللقاء أنّ الانفتاح السياسي بين جميع الكتل أمر ضروري ومهم من أجل بناء دولة مؤسساتية رصينة، وتطوير العلاقات السياسية بما يهيّئ الأرضية لتشريع القوانين المهمّة التي من شأنها خدمة المواطن العراقي.

وبيّنت أنّ التميمي شدّد على أنّ هذا الانفتاح يمثّل خطوة أساسية في إنجاح العملية السياسية، وضمان ديمومة العمل المشترك بين مجلس النواب والحكومات المقبلة، بما يسهم في تفعيل الدور الحقيقي لمجلس النواب على المستويين التشريعي والرقابي، فضلًا عن دعم الانفتاح نحو آفاق جديدة في مختلف العلاقات الدولية.