الأخبار

الإعلام والاتصالات توقف برنامجا تلفزيونيا وتمنع مقدمته من الظهور لمدة 90 يوماً (وثيقة)


قررت هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم الأحد، ( 8 شباط 2026 )، اتخاذ سلسلة من الإجراءات العقابية بحق قناة فضائية محلية، على خلفية محتوى برنامج أساء لضابط في وزارة الداخلية.

وذكرت هيئة الاعلام، في بيان، أنها "قررت إيقاف برنامج (صوت الشعب) الذي تقدمه (مروة هاشم) لمدة 30 يوماً تبدأ من تاريخ صدور الكتاب الرسمي، كما تضمنت القرارات منع الظهور الإعلامي بحق مقدمة البرنامج لمدة 90 يوماً".

وأضاف البيان، أن "الإجراءات جاءت لرد اعتبار آمر قاطع نجدة الكندي في الرصافة، العميد أحمد جواد، حيث وجهت الهيئة إنذاراً بضرورة تصحيح الموقف المهني للبرنامج والالتزام الكامل بلائحة قواعد البث الإعلامي".

وألزمت هيئة الاعلام والاتصالات "القناة بحذف الحلقة المشار إليها وعدم تناولها أو تداولها على كافة المنصات الرقمية التابعة لها، فضلاً عن بث اعتذار رسمي وعلني لوزارة الداخلية وللعميد أحمد جواد".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
تسمية رئاسة كتلة بدر ومتحدثها الرسمي للدورة التشريعية
اجتماع رئاسة البرلمان ورؤساء الكتل يؤكد على حسم ملف اللجان النيابية وتفعيل عملها
الاتحادية تحسم الجدل الأربعاء المقبل .. دعوى نيابية للطعن بزيادة الضرائب
المفوضية تحدد تسمية بديل السوداني لعضوية مجلس النواب
الإعلام والاتصالات توقف برنامجا تلفزيونيا وتمنع مقدمته من الظهور لمدة 90 يوماً (وثيقة)
صادقون ترد على دولة القانون: حافظوا على وحدة الاطار التنسيقي
الكمارك تنفي فرض رسوم 500% على حليب الأطفال وتتوعد مروجي الشائعات
استخبارات الحشد تلقي القبض على ارهابي داعشي في سهل نينوى
قوات نخبة تتولى حماية مراكز احتجاز ارهابيي داعش المنقولين من سوريا للعراق
السامرائي والسفير الروسي يبحثان دعم الاستقرار وبناء شراكات متوازنة
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
فيسبوك