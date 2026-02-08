الإعلام والاتصالات توقف برنامجا تلفزيونيا وتمنع مقدمته من الظهور لمدة 90 يوماً (وثيقة)

قررت هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم الأحد، ( 8 شباط 2026 )، اتخاذ سلسلة من الإجراءات العقابية بحق قناة فضائية محلية، على خلفية محتوى برنامج أساء لضابط في وزارة الداخلية.

وذكرت هيئة الاعلام، في بيان، أنها "قررت إيقاف برنامج (صوت الشعب) الذي تقدمه (مروة هاشم) لمدة 30 يوماً تبدأ من تاريخ صدور الكتاب الرسمي، كما تضمنت القرارات منع الظهور الإعلامي بحق مقدمة البرنامج لمدة 90 يوماً".

وأضاف البيان، أن "الإجراءات جاءت لرد اعتبار آمر قاطع نجدة الكندي في الرصافة، العميد أحمد جواد، حيث وجهت الهيئة إنذاراً بضرورة تصحيح الموقف المهني للبرنامج والالتزام الكامل بلائحة قواعد البث الإعلامي".

وألزمت هيئة الاعلام والاتصالات "القناة بحذف الحلقة المشار إليها وعدم تناولها أو تداولها على كافة المنصات الرقمية التابعة لها، فضلاً عن بث اعتذار رسمي وعلني لوزارة الداخلية وللعميد أحمد جواد".