التربية تصدر تعليمات وضوابط تضمن شفافية الامتحانات التمهيدية

أصدرت وزارة التربية/اللجنة الدائمة للامتحانات العامة، مجموعة من الضوابط والإجراءات الخاصة بأداء الامتحانات التمهيدية، والتي شملت التأكيد على اختيار مشرفين وإدارات مراكز ذات كفاءة وسمعة جيدة، مع تجنب أي قاعات شهدت مخالفات أو حالات غش جماعي سابقًا.

وأوضح المكتب الإعلامي في وزارة التربية أن التعليمات تضمنت تنظيم القاعات بدقة وفق خرائط جلوس محددة، مع وضع أسماء الطلبة على المقاعد وترك مسافات مناسبة بينهم، إلى جانب تفتيش الطلاب وإيداع الهواتف النقالة، إضافة إلى ترقيم نسخ الأسئلة وختمها وتوقيع مدير المركز لضمان سير الامتحانات بطريقة عادلة ومنظمة.

وأشار إلى أن الضوابط تمنع دخول المرافقين والحمايات إلى القاعات، وتحظر التصوير أثناء الامتحانات، مع الالتزام الصارم بالإجراءات عند فتح مغلفات الأسئلة، بما يعكس حرص الوزارة على الانضباط والشفافية في كل مراحل العملية الامتحانية.