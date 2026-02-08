الأخبار

مؤتمر قادة النصر السادس يوصي باتفاقية عالمية لتنظيم المسيّرات ومحاكمة الجناة دولياً


 

 

بعد الانتهاء من وقائع أعمال المؤتمر القانوني والسياسي الدولي السادس الخاص بجريمة اغتيال قادة النصر، الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقهما، أعلن المشاركون حزمة من التوصيات العامة والخاصة، مؤكدين ضرورة تحويلها إلى مسارات عملية وقانونية فاعلة على المستويين الوطني والدولي، حيث دعا المؤتمر وزارة الخارجية العراقية إلى تكثيف جهودها الدبلوماسية الدولية، بالتنسيق مع الأمم المتحدة؛ للإسراع في إعداد اتفاقية دولية تنظم استخدام الطائرات المسيّرة المسلحة، بما ينسجم مع المعايير الدولية ويحفظ السيادة الوطنية الكاملة للدول.

كذلك شدد المؤتمر على دعوة الحكومة العراقية والجهات القضائية المختصة إلى تفعيل الجهود الدولية من أجل استكمال إجراءات محاكمة مرتكبي جريمة اغتيال قادة النصر، بما يحقق العدالة الناجزة أمام القانون، ويضع حداً لسياسات الاغتيال خارج الأطر القانونية.

فيما أكد المؤتمر أهمية التنسيق بين الحكومة العراقية ونظيرتيها الإيرانية واللبنانية؛ لتسهيل لجوء ذوي الشهداء إلى المحافل الدولية؛ بهدف المطالبة بإجراء محاكمة دولية بشأن جريمة اغتيال قادة النصر في مطار بغداد، إضافة إلى جريمة اغتيال السيد حسن نصر الله.

أيضاً دعا المؤتمر المحامين والناشطين في مجال الدفاع عن حقوق شهداء المقاومة الإسلامية إلى تأسيس مؤسسة وطنية تُعنى برموز المقاومة، وتسليط الضوء على سيرهم وتضحياتهم في سبيل إعلاء كلمة الحق، وناشد جميع الأحرار في العالم توحيد الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق السيادة الوطنية الكاملة، والعمل على إيقاف نزيف الاغتيالات خارج إطار القانون، سواء عبر العمليات العسكرية أو باستخدام الطائرات المسيّرة المسلحة.

 كذلك أوصى المؤتمر بتحديد يوم عالمي للمقاومة الإسلامية في المنطقة، يُخصص لاستذكار جميع الشهداء وتضحياتهم، في إطار السعي لتحقيق النصر على أعداء الإسلام والإنسانية، وترسيخ ثقافة الوفاء والتذكير بالحقوق المشروعة للشعوب.

وفي ختام توصياته، دعا المؤتمر الباحثين والمختصين إلى تعميق الدراسات السياسية والقانونية بشأن الجرائم المرتكبة من قبل أمريكا والكيان الصهيوني بحق رموز المقاومة الإسلامية؛ بهدف إنعاش الذاكرة الجماعية، وجعل هذه الجرائم ناقوساً دائماً في جبين الضمير الإنساني العالمي.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
محكمة جنايات نينوى: الإعدام بحق طبيب حرق زوجته في الموصل
مؤتمر قادة النصر السادس يوصي باتفاقية عالمية لتنظيم المسيّرات ومحاكمة الجناة دولياً
وزارة البيئة تحذّر من مخاطر الغازات المضغوطة وتدعو لتخزينها بعيداً عن الموانئ والمنافذ
مديرية المرور العامة: إجراءات حازمة لمستخدمي منبهات السيارات المرتفعة
وزارة التربية: تعليمات وضوابط تضمن شفافية الامتحانات التمهيدية
قيادة شرطة بغداد: حملة امنية تطال 126 مخالفا لشروط الاقامة بجانب الرصافة
محكمة استئناف الرصافة توجه بحسم القضايا المتراكمة لدى المحققين ضمن السقوف الزمنية
محكمة جنايات الأنبار: الحبس الشديد لموظفة في مصرف الرافدين عن جريمة الإضرار بالمال العام
حالة الطقس: أمطار مستمرة وارتفاع في درجات الحرارة
ديالى.. اعتقال السجين الهارب المصاب بالايدز من مكافحة الإجرام
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
فيسبوك