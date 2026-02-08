الأخبار

وزارة التربية: تعليمات وضوابط تضمن شفافية الامتحانات التمهيدية


 

أصدرت وزارة التربية/اللجنة الدائمة للامتحانات العامة، اليوم الأحد، مجموعة من الضوابط والإجراءات الخاصة بأداء الامتحانات التمهيدية، والتي شملت التأكيد على اختيار مشرفين وإدارات مراكز ذات كفاءة وسمعة جيدة، مع تجنب أي قاعات شهدت مخالفات أو حالات غش جماعي سابقًا، حيث ذكرت الوزارة في بيان، أن "التعليمات تضمنت تنظيم القاعات بدقة وفق خرائط جلوس محددة، مع وضع أسماء الطلبة على المقاعد وترك مسافات مناسبة بينهم، إلى جانب تفتيش الطلاب وإيداع الهواتف النقالة، إضافة إلى ترقيم نسخ الأسئلة وختمها وتوقيع مدير المركز لضمان سير الامتحانات بطريقة عادلة ومنظمة".

كما لفتت إلى أن "الضوابط تمنع دخول المرافقين والحمايات إلى القاعات، وتحظر التصوير أثناء الامتحانات، مع الالتزام الصارم بالإجراءات عند فتح مغلفات الأسئلة، بما يعكس حرص الوزارة على الانضباط والشفافية في كل مراحل العملية الامتحانية".

