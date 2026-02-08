الأخبار

مديرية المرور العامة: إجراءات حازمة لمستخدمي منبهات السيارات المرتفعة


 

 

أكدت مديرية المرور العامة، اليوم الأحد، أن أصوات منبهات السيارات المرتفعة (الهورن) تعد مخالفة مرورية يحاسب عليها القانون، حيث ذكر مدير شعبة الإعلام بالمديرية، العقيد حيدر شاكر محمد، لوكالة الرسمية، إن "أصوات منبهات السيارات المرتفعة التي يقوم بها بعض سائقي المركبات تعد مخالفة وفق قانون المرور رقم 8 لسنة 2019"، وأضاف أن "أصوات تلك المنبهات تعد مخالفة مرورية"، محذراً "السائقين من تحوير منبهات المركبات لتصدر أصواتاً مزعجة تؤثر في المارة وبقية سائقي المركبات".

كما لفت الى أن "مديرية المرور مستمرة برصد المخالفات المرورية المتنوعة بهذا الخصوص ومحاسبة السائقين المقصرين"، وتابع أن "عقوبة أصوات المنبهات المزعجة، تتمثل بحجز المركبات المخالفة وفرض غرامة مالية بحق مرتكبيها".

