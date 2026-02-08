قيادة شرطة بغداد: حملة امنية تطال 126 مخالفا لشروط الاقامة بجانب الرصافة

صرّحت قيادة شرطة بغداد الرصافة، اليوم الاحد، عن اعتقال 126 مخالفا لشروط الاقامة من جنسيات عربية واجنبية، حيث ذكرت القيادة في بيان، انه "بناءً على امر قائد شرطة بغداد الرصافة اللواء شعلان علي صالح، شرعت قيادة شرطة بغداد الرصافة، بتنفيذ حملة أمنية واسعة لمتابعة العمالة الأجنبية ضمن قاطع المسؤولية، وذلك في إطار تعزيز الأمن والنظام العام وتطبيق القوانين النافذة"، كما اضافت ان "الحملة اسفرت عن إلقاء القبض على (126) مخالفاً لشروط الإقامة من الجنسيات العربية والأجنبية"، مشيرة الى انه "تم إيداع جميع المخالفين التوقيف في مراكز الشرطة المختصة، لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم وفق الأطر القانونية المعتمدة".



https://telegram.me/buratha اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام