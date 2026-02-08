الأخبار

محكمة استئناف الرصافة توجه بحسم القضايا المتراكمة لدى المحققين ضمن السقوف الزمنية


 

 

أكدت رئاسة محكمة استئناف الرصافة، اليوم الأحد، على دقة الإجراءات القانونية وحسم القضايا ضمن السقوف الزمنية المحددة، إذ ذكر بيان صدر عن مجلس القضاء الأعلى، أن "رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة نظمت اجتماعاً موسعاً، حضره رئيس الاستئناف القاضي عماد الجابري والقضاة الأوائل لمحاكم التحقيق لمناقشة سير العمل القضائي وآليات تطوير الأداء في المحاكم المختصة".

كذلك أكد رئيس محكمة الاستئناف خلال الاجتماع على "أهمية الدقة في ادراج جميع البيانات الخاصة بأوامر الاستقدام والقبض لضمان سلامة الإجراءات القانونية، وممارسة الصلاحية القانونية الممنوحة لهم في تطبيق وتكييف النصوص القانونية في بعض القضايا".

كما لفت إلى "ضرورة حسم القضايا المتراكمة لدى المحققين ضمن السقوف الزمنية التي حددها القانون، ومتابعة أداء الموظفين والمحققين في محاكم التحقيق لضمان انجاز الاعمال الموكلة اليهم وفق الأطر القانونية المعتمدة".

