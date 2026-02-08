الأخبار

حالة الطقس: أمطار مستمرة وارتفاع في درجات الحرارة


صرّحت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأحد، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطاً للأمطار وارتفاعاً في درجات الحرارة، حيث ذكر بيان للهيئة، أن "غداً الاثنين سيكون الطقس غائماً على العموم، مع أمطار خفيفة الى متوسطة الشدة وتكون رعدية أحياناً في المنطقة الشمالية والأقسام الشرقية من المنطقة الجنوبية، كما يتشكل الضباب في بعض أقسام المنطقة الشمالية صباحاً ثم يزول تدريجياً، ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات في المنطقتين الوسطى والشمالية وعدة درجات في المنطقة الجنوبية، والرؤية الأفقية (6-8) كم وفي المطر والضباب (2-4) كم"، وتابع، أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الاثنين في جميع محافظات العراق، كالتالي: دهوك 11، نينوى 14، أربيل والسليمانية 15، كركوك 18، ديالى والأنبار 21، بغداد وصلاح الدين 22، كربلاء المقدسة وميسان 23، واسط 24، بابل 25، النجف الأشرف والبصرة 26، الديوانية 27، وي قار والمثنى 28".

كذلك أضاف، أن "يوم الثلاثاء سيكون الطقس غائماً على العموم، مع فرصة لزخات مطر خفيفة إلى متوسطة الشدة تكون رعدية أحياناً على المرتفعات الجبلية من المنطقة الشمالية ليلاً، كما يتشكل الضباب في بعض أقسام المنطقة الشمالية صباحاً ثم يزول تدريجياً، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والشمالية وتنخفض بضع درجات في المنطقة الجنوبية، والرؤية الأفقية (8-10) كم وفي المطر (5-7 كم وفي الضباب (2-4) كم".

كما لفت إلى، أن "الأربعاء القادم سيكون الطقس غائماً في المنطقة الوسطى، وغائماً جزئياً في المنطقة الجنوبية مع أمطار خفيفة الى متوسطة الشدة في المنطقة الشمالية تكون رعدية أحياناً، كما يتشكل الضباب في بعض أقسام المنطقة الشمالية صباحاً ثم يزول تدريجياً، ودرجات الحرارة مقاربة على العموم، والرؤية الأفقية (8-10) كم وفي المطر (4-6) كم وفي الضباب (2-4)".

فيما أوضح، أن "طقس يوم الخميس سيكون غائماً جزئياً وأحياناً غائماً مع أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة تكون رعدية في المنطقة الشمالية وبعض أقسام المنطقة الوسطى، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والشمالية ومقاربة في المنطقة الجنوبية، والرؤية الأفقية (6-8) كم وفي المطر (4-6) كم".

